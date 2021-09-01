Происшествия
Штормовое в Крыму: власти Ялты приготовились к новому потопу
В связи с прогнозируемыми в Крыму грозами, ливнями и градом власти Ялты подготовили пункты временного размещения и автобусы для возможной эвакуации людей.
Об этом сообщила в Facebook глава администрации города Янина Павленко.
По данным крымского гидрометцентра, в течение суток 2 сентября и ночью 3 сентября на полуострове ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы, град, усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с, а также понижение температуры до 15-20 градусов.
Как сообщила Павленко, глава правительства республики Юрий Гоцанюк провел экстренное совещание по видеосвязи с представителями МЧС, МВД, главами администраций городов и районов.
«Обсудили действия. Работаем в режиме повышенной готовности. Оповещаем население. В Ялте в пунктах временного размещения имеется 360 мест, есть автобусы для возможной эвакуации, дежурят 28 спецмашин, есть несколько тысяч мешков с песком, часть из них уже развезена по террорганам. Руководители всех ключевых подразделений - на телефонах в круглосуточном режиме», – написала Павленко.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастопольца выгоняют из купленного им жилья. В Севастополе пытаются выселить из купленной квартиры жителя дома №45 по улице Рубежной. Как рассказывает телеканал НТС, в 2014 году мужчина купил жилплощадь, пережил эпопею с бегством застройщика и возведением дома за собственные средства.
«Ростех» обещает построить девять опреснителей в Крыму и новые ТЭС для них. Госкорпорация «Ростех» разрабатывает варианты строительства девяти опреснительных заводов и дополнительно 900 МВт генерации для них в Крыму.
Севастопольское кладбище ужасает не только мистиков. Вскрытые захоронения, мусор и бомжи, живущие в склепах – вот картина, предстающая взгляду посетителей старого городского кладбища на ул. Пожарова. Таким увидели его и журналисты НТС.
В Симферополе устроят площадки для граффити. В Симферополе создадут площадки для граффити, где смогут самовыражаться молодые уличные художники.
Круиз в Крым не начинается: туристы вторые сутки сидят на лайнере «Князь Владимир»
На лайнере «Князь Владимир» вторые сутки сидят туристы, круиз в Крым не начинается.
Чичваркин объяснил, почему Навальный вернет Крым Украине
«Российский оппозиционер Алексей Навальный уважает международное право, поэтому, выйдя на свободу и придя к власти, вернет Крым Украине», считает российский политический эмигрант и лондонский бизнесмен Евгений Чичваркин.
Рэпер Моргенштерн ответил на вопрос «чей Крым»
Российский рэпер Алишер Усманов, известный как Моргенштерн, ответил на вопрос о принадлежности Крыма.
Крыму прочат очередную погодную аномалию
В начале следующей недели температура воздуха на территории Крымского полуострова взлетит до аномально высоких отметок.
29 августа
В Крыму перекроют две популярные автотрассы фото
23 часа назад
Севастопольское кладбище ужасает не только мистиков
Вскрытые захоронения, мусор и бомжи, живущие в склепах – вот картина, предстающая взгляду посетителей старого городского кладбища на ул. Пожарова. Таким увидели его и журналисты НТС.