Штормовое в Крыму: власти Ялты приготовились к новому потопу

В связи с прогнозируемыми в Крыму грозами, ливнями и градом власти Ялты подготовили пункты временного размещения и автобусы для возможной эвакуации людей.

Об этом сообщила в Facebook глава администрации города Янина Павленко.

По данным крымского гидрометцентра, в течение суток 2 сентября и ночью 3 сентября на полуострове ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы, град, усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с, а также понижение температуры до 15-20 градусов.

Как сообщила Павленко, глава правительства республики Юрий Гоцанюк провел экстренное совещание по видеосвязи с представителями МЧС, МВД, главами администраций городов и районов.

«Обсудили действия. Работаем в режиме повышенной готовности. Оповещаем население. В Ялте в пунктах временного размещения имеется 360 мест, есть автобусы для возможной эвакуации, дежурят 28 спецмашин, есть несколько тысяч мешков с песком, часть из них уже развезена по террорганам. Руководители всех ключевых подразделений - на телефонах в круглосуточном режиме», – написала Павленко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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