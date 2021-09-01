Севастопольца выгоняют из купленного им жилья

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В Севастополе пытаются выселить из купленной квартиры жителя дома №45 по улице Рубежной. Как рассказывает телеканал НТС, в 2014 году мужчина купил жилплощадь, пережил эпопею с бегством застройщика и возведением дома за собственные средства.

И вот спустя семь лет с момента покупки жилья его пытаются выселить те, кто так же, как и он когда-то, приобрел себе недвижимость с видом на море. Это история о том, как не надо покупать жилье в Севастополе.

Трехэтажный дом №45 по улице Рубежной имеет долгую и запутанную историю. Выгодное расположение, вид на прекрасную Казачью бухту и низкая стоимость квадратного метра стали очень заманчивым предложением для многих. Одним из тех, кто решился вложить свои кровные в покупку квартиры, стал Михаил Чикуров. Однако теперь, зная через что ему придется пройти, он ни за что на свете не пошел бы на подобную сделку.

«Я приобрел в 2014 году эту вот жилплощадь по очень, так скажем, выгодной цене. Застройщик мне обещал, что через год буквально все сделает: достроит, сдаст дом в эксплуатацию. И вот его обещания до сих пор в воздухе зависли», – рассказывает Чикуров.

Телеканал НТС в 2017 году снимал сюжет о брошенных пайщиках. Тогда обманутые покупатели квартир по улице Рубежной рассказали журналистам, что представитель застройщика – жилищно-строительного кооператива «Домовладелец» уехал в соседнюю страну и пропал, оставив для связи лишь украинский номер телефона. Несколько лет никто ничего не делал, чтобы ввести дом в эксплуатацию. И тогда, в конце 2019 года, покупатели квартир решили объединить усилия и подписали соглашение, в котором поручили одному из них ведение всех дел по регистрации объекта недвижимости. Однако заветное свидетельство о праве собственности получили не все участники строительства.

«Я сейчас на данный момент получила право собственности на свою 1/6 часть, но вот у Михаила совсем другая ситуация – его выселяют люди, которым мы доверили оформление нашего дома в собственность. Почему-то себя очень странно повели. Считаю, что нарушили наши договоренности, которые мы зафиксировали в письменном виде», – рассказала жительница дома №45 по улице Рубежной Тамара Супенко.

А по договоренности гражданка Сурова должна была представлять интересы всех дольщиков строительства дома №45 по улице Рубежной. Однако, по словам Михаила Чикурова, женщина воспользовалась тем, что он часто отсутствовал в Севастополе, и пошла на нарушение закона.

«На сегодняшний день этот вот дом принадлежит одному человеку, который уже принял конкретные меры к моему, почему-то, выселению. Уже приводили сотрудников полиции. Прямо открытым текстом мне говорят, что я тут лишний. Вот такая ситуация на сегодняшний день», – объясняет Михаил Чикуров.

Увидев съемочную группу телеканала НТС, женщина поспешила уехать. На звонки журналистов Нина Сурова также не ответила. Попытки наладить с ней общение не получаются и у соседей по дому.

«Мы не можем с собственницей с нашей поговорить, она скрывается. Вот сегодня она полчаса назад как уехала, зная, что у нас сегодня собрание. У меня нет объяснений, честно говоря, вот просто. Я не могу понять – это мошенничество, афера какая-то или желание поиметь чужую собственность. Потому как у нас в Севастополе собственность дорого стоит. Или просто элементарная жадность – я не знаю, честно сказать», – недоумевает Тамара Супенко.

Михаил Чикуров уже собрал все документы и направил заявления в полицию и прокуратуру. Мужчина уверен, что в отношении него совершено преступление, и требует возбуждения уголовного дела. Для защиты своих прав обманутый покупатель квартиры намерен обратиться в суд.

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