Севастопольское кладбище ужасает не только мистиков

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Вскрытые захоронения, мусор и бомжи, живущие в склепах – вот картина, предстающая взгляду посетителей старого городского кладбища на ул. Пожарова. Таким увидели его и журналисты НТС.

Кладбище, о котором идет речь, возникло практически вместе с Севастополем. За прошедшие с тех пор годы здесь было похоронено множество людей, так или иначе повлиявших на жизнь и судьбу города, в том числе – его защитники, участники нескольких войн. В их числе - вице-адмиралы и контр-адмиралы, погибшие в период двух оборон. Здесь же покоятся известный градоначальник Севастополя Алексей Максимов, дядя русской поэтессы Анны Ахматовой Антон Горенко и другие известные горожане. В общей сложности захороненных более 10 тысяч. Но достаточно попасть на старое городское кладбище, чтобы понять – с сохранением памяти о них дела обстоят из рук вон плохо.

Без должного ухода от многих могил не осталось и следа. По словам известного севастопольского общественника, аттестованного специалиста Министерства культуры РФ по реставрации объектов культурного наследия Анатолия Пряшникова, у администрации погоста нет даже кладбищенской книги.

Телеканал НТС обращает внимание на состояние кладбища не впервые. И не только он. В 2018 году обратить внимание на удручающее состояние погоста и облагородить его исполнительную власть города просила депутат Заксобрания Татьяна Щербакова. В 2019 году это пообещал сделать глава горхоза Евгений Горлов, анонсировавший комплексный подход к решению проблемы содержания и благоустройства кладбища.

«Мы проговорим с нашим ГБУ, по крайней мере содержать в текущем режиме должны. То есть те участки, которые закреплены за муниципальными округами, те участки, которые закреплены за похоронным ГБУ, они должны содержаться, это однозначно», - заверял он в студии НТС.

Однако со временем ситуация не улучшается, а ухудшается. На днях Анатолий Пряшников опубликовал в соцсетях информацию о целом поселении бездомных, облюбовавших один из склепов. Такую «находку» он сделал, осматривая нуждающийся в восстановлении склеп известной севастопольской семьи Кист. Выехав на место, журналисты увидели совершенно неприемлемую картину - исписанный краской крест, сломанные надгробия, вскрытые могилы. Разве так должно выглядеть место вечного упокоения достойных людей?

«В тот склеп, на который мы составляли научно-проектную документацию, заселились люди без определенного места жительства. Скажем, по-хорошему выезжать они оттуда не хотели и не хотят, хотя я их неоднократно предупреждал… И полиция к ним приезжала, потому что работники кладбища подтверждают, что они вызывали. Но, к сожалению, законных оснований их куда-то перемещать нет», - рассказывает Пряшников.

Журналисты «жителей» погоста не застали – по утрам они обычно выходят на промысел в центр города и на пляжи. Но увиденное неопровержимо доказывает, что место действительно обжитое.

«Видите, как здесь все обустроено. Все красиво, все хорошо. Вот ножик – колбаску нарезать. Вот там у них отхожее место, буквально в пяти метрах - «где живу, там и гажу». А на могилах у них табуретки», - показывает реставратор.

Мангал рядом с могильной плитой (что за мясо здесь жарят – отдельный вопрос), спальные места в склепе – все это не может не возмущать до глубины души. Почему никто не принимает к «поселенцам» никаких мер, совершенно непонятно, тем более что, по словам работников кладбища, нетрезвые обитатели склепа нередко бродят по территории кладбища, ломая все, что еще не сломано.

«Это позор, еще раз хочу сказать. Это позор позорский. Такого быть не может, что в центре города, в центре города – исторического поселения федерального значения, федеральном городе находится вот такой вот рассадник, не побоюсь это слова, криминала. Эти люди социально опасны. За ними надо как минимум наблюдать. И на кладбище им точно не место», - говорит Пряшников.

В тексте использованы материалы: Форпост

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