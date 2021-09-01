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Спорт

Розыгрыш Кубка Крыма по футболу стартует 15 сентября

12:11 среда, 1 сентября 2021

Пройдут первые матчи розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза-2021/22 пройдут 15 сентября.

Об это сообщили в пресс-службе КФС.

Этот турнир начнется сразу с четвертьфинальной стадии, в которой примут участие представители Премьер-лиги КФС: ФК «Севастополь», ФК «Евпатория», «ТСК-Таврия», «Океан», «Гвардеец», «Алустон-ЮБК», «Кызылташ» и «Рубин Ялта».

Уже в ближайший четверг, 2 сентября, в штаб-квартире Крымского футбольного союза пройдет жеребьевка участников, по результатам которой будут сформированы пары. Игры 1/4 и 1/2 финала Кубка КФС-2021/22 будут состоять из двух матчей (дома и на выезде).

Ответные матчи 1/4 финала пройдут 13 октября.

Прямую трансляцию жеребьевки 1/4 финала Кубка КФС-2021/22 смотрите на официальном сайте КФС. Начало мероприятия в 12 часов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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