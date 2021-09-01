«Ростех» обещает построить девять опреснителей в Крыму и новые ТЭС для них

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Госкорпорация «Ростех» разрабатывает варианты строительства девяти опреснительных заводов и дополнительно 900 МВт генерации для них в Крыму.

Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

По данным источников издания, госкорпорация предлагает построить девять опреснительных заводов мощностью 1 млрд кубометров пресной воды в год: четыре общей мощностью 100 млн кубометров будут добывать воду методом выпаривания, остальные пять – по технологии обратного осмоса путем процеживания морской воды через специальную мембрану.

Опреснительные заводы очень энергоемки, поэтому для обеспечения их строительства нужно создать 900 МВт новой генерации. «Ростех» предлагает использовать 36 газотурбинных установок ГТА-25 мощностью 25 МВт каждая, разработанных Объединенной двигателестроительной корпорацией (входит в «Ростех»). Для обеспечения их работы ежегодно потребуется около 600 млн кубометров газа, которые можно поставить по газопроводу Кубань – Крым.

Построить все это «Ростех» может предложить правительству Крыма к 2030 году. По данным экспертов, опрошенных «Коммерсантом», только на установку новых газовых турбин понадобится около 78 млрд рублей.

Сейчас на строительство опреснителей выделены 8,2 млрд рублей – предполагается, что в результате строительства сооружений по опреснению морской воды по технологии обратного осмоса Крым и Севастополь получат по 20 тысяч кубометров чистой воды в сутки. Позднее глава республики Сергей Аксенов заявил, что за 3 млрд рублей опреснительная установка будет построена также в Ялте.

По последним данным, опреснительную установку в Ялте точно построят, про остальные пока новых вводных не поступало. В мае вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин заявил, что окончательное решение о строительстве в Крыму опреснителя не принято.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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