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Рэпер Моргенштерн ответил на вопрос «чей Крым»

15:33 среда, 1 сентября 2021
Рэпер Моргенштерн ответил на вопрос «чей Крым»

фото © Новости Крыма

Российский рэпер Алишер Усманов, известный как Моргенштерн, ответил на вопрос о принадлежности Крыма.

Интервью опубликовано на YouTube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Моргенштерн заявил, что «полуостров принадлежит крымчанам». На попытки журналиста уточнить свою позицию, он ответил, что дальше эту тему обсуждать бесполезно. «Я тебя уже ***** ответом», — сказал он Гордону.

В свою очередь журналист предположил, что Моргенштерн боится санкций, поэтому уходит от ответа.

«Зачем обсуждать *****, которая прошла? Мы на это уже не повлияем. Желаю всем кайфа и любви», — заявил рэпер.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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