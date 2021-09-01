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Рэпер Моргенштерн ответил на вопрос «чей Крым»
фото © Новости Крыма
Российский рэпер Алишер Усманов, известный как Моргенштерн, ответил на вопрос о принадлежности Крыма.
Интервью опубликовано на YouTube-канале украинского журналиста Дмитрия Гордона.
Моргенштерн заявил, что «полуостров принадлежит крымчанам». На попытки журналиста уточнить свою позицию, он ответил, что дальше эту тему обсуждать бесполезно. «Я тебя уже ***** ответом», — сказал он Гордону.
В свою очередь журналист предположил, что Моргенштерн боится санкций, поэтому уходит от ответа.
«Зачем обсуждать *****, которая прошла? Мы на это уже не повлияем. Желаю всем кайфа и любви», — заявил рэпер.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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