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Происшествия

Пьяный водитель грузовика насмерть сбил пешехода и скрылся

17:00 среда, 1 сентября 2021
Пьяный водитель грузовика насмерть сбил пешехода и скрылся

фото © Pixabay

Водитель грузовика попытался скрыться с места ДТП, в результате которого погиб человек. Правоохранители поймали его в Ленинской районе, сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Авария произошла в Симферопольском районе: водитель Mercedes-Benz Actros насмерть сбил пешехода. Позже его заметили и остановили на 55 километре трассы «Таврида» в районе поворота на поселок Ленино. На передней части кабины грузовика были обнаружены следы повреждений.

«Во время беседы с водителем от него исходил запах алкоголя, а речь была невнятной. Алкогольное опьянение подтвердилось позже, при проведении процедуры освидетельствования с помощью прибора «Алкотектор», — уточнили в МВД.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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