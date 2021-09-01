Происшествия
Полиция ищет пытавшихся обворовать часовню в Севастополе подростков
Севастопольские полицейские проводят проверку по факту попытки двух несовершеннолетних украсть пожертвования из часовни, расположенной на территории историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея».
Об этом сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Севастополю Жанна Марголина.
«В ходе мониторинга сети интернет выявлена видеозапись, на которой два подростка пытаются достать деньги, оставленные посетителями часовни на 35-й береговой батарее. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются личности участников происшествия», – говорится в сообщении.
В МВД отметили, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Ролик появился в социальных сетях сегодня днем.
На кадрах видно, что двое подростков, находящихся в часовне, вначале поставили свечи, а после подошли к ящику для пожертвований и попытались его вскрыть. Сначала это делал один молодой человек, а затем к нему присоединился и второй.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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