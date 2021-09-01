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Происшествия

Полицейский спас людей из горящего дома в Ялте

Пожар в пятиэтажном доме в Ялте произошел 27 августа. В момент эвакуации жильцов к старшине полиции Василию Костенко обратилась женщина.

Она рассказала, что ее отец и родственница не могут покинуть горящее здание.

Полицейский передал информацию огнеборцам, но, оценив ситуацию, самостоятельно пришел на помощь.

«Поднявшись по лестнице, он услышал голоса, доносящиеся из квартиры, расположенной вблизи очага возгорания. Возле входа в квартиру стоял растерянный мужчина. От него полицейский узнал, что его падчерица, находясь в шоковом состоянии, боится самостоятельно выбраться из задымленного помещения и закрылась в квартире. Старшина полиции, не теряя ни минуты, уговорил испуганную женщину открыть дверь, после чего совместно с пожарными вывел граждан на улицу, где их уже ожидали медицинские работники», — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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