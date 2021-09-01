Первый склад класса «А» появится под Симферополем в октябре

Первый склад класса «А» будет построен под Симферополем в октябре.

Как рассказал руководитель проекта компании «Сервис-М» Александр Попов, склад активно строится и уже в этом году начнет оказывать услуги аренды и ответственного хранения крымским и материковым компаниям.

«Это первый в Крыму логистический комплекс класса «А» для клиентов проектной мощностью 40 тысяч квадратных метров. Подобные современные склады расположены во многих городах России и предназначены для хранения либо ответственного хранения продуктов питания и промышленной группы товаров. 1 октября мы планируем достроить первую очередь – первый склад площадью 5 880 квадратных метров», – сообщил Попов.

По его словам, сейчас ведутся активные переговоры с потенциальными клиентами, которые уже проявили большой интерес к проекту. «Комплекс строится по самым современным технологиям. Здесь будет современная фронтальная стеллажная система в пять ярусов, система управления складом, беспылевой пол с допустимой нагрузкой 6 тонн на квадратный метр. Это современный склад для крымского бизнеса, который поможет и нашим крымским, и материковым компаниям более эффективно строить свою логистику», – сказал руководитель проекта.

Строительство комплекса реализуется в рамках инвестиционного соглашения, подписанного компанией «Сервис-М» с Советом министров Крыма. Грамотный выбор локации для объекта позволит максимально раскрыть его возможности. «Он очень удачно расположен: мы находимся на трассе Симферополь – Джанкой, в 800 метрах от комплекса расположена трасса «Таврида», Симферополь – в 5 километрах, что позволяет нашим потенциальным клиентам достаточно быстро принимать продукцию от поставщиков и доставлять ее клиентам во все уголки Крыма, – отметил Александр Попов. – Проект очень важен для экономики в целом и логистики Крыма в частности. И мы уверены, что данный комплекс будет одной из визитных карточек нашего полуострова в сфере бизнеса».

Руководитель проекта добавил, что уже достигнута предварительная договоренность по строительству железнодорожной ветки до участка.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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