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Культура

Ночные экскурсии по Херсонесу: что покажут и когда

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» приглашает жителей и гостей Севастополя на ночные экскурсии в сентябре.

Об этом сообщает пресс-служба заповедника. Экскурсия «Свет Херсонеса» познакомит гостей с историей заповедника в обстановке тихого летнего вечера.

«В атмосфере игры искусственного света и уходящего дня экскурсоводы расскажут о жизни и смерти, любви и верности, долге и предательстве в античном и средневековом городе. Гости пройдут по освещенному периболу, мощные стены которого когда-то давно штурмовали вражеские полчища. Это позволит понять, почему Херсонес считался неприступным городом», - рассказывают в заповеднике.

Также во время экскурсии туристам расскажут о колоссальном значении, которое имела христианская вера в жизни двух государств Средневековья - Византии и Руси.

В конце экскурсии посетителей ждет уникальное мультимедийное представление, проецируемое прямо на стены древнего города. Ночью эти массивные величественные укрепления послужат огромным экраном для демонстрации фильма об истории Херсонеса, о его прошлом и настоящем. Экскурсии стартуют 5 сентября.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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