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Власть

На подходах к Крымскому мосту повысят «транспортную безопасность»

09:58 среда, 1 сентября 2021

На железнодорожных станциях Багерово и Керчь-Южная построят инфраструктуру транспортной безопасности.

Уже выдано положительное заключение на проектно-сметную документацию, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

«Строятся объекты инфраструктуры станции Керчь-Южная Новый парк – здание вокзала, привокзальная площадь с подъездной дорогой, пассажирская платформа и другие. Запланировано создание инфраструктуры для досмотровых мероприятий и оснащение инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности станции Багерово и перегонов. В том числе здесь строятся здание линейного отдела полиции и приемо-отправочный парк для досмотра грузовых поездов, следующих в сторону Крымского моста», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что будут созданы новые полосы отвода в связи с близостью археологического объекта «Манитра».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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