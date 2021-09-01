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Происшествия

Лобовое ДТП в Крыму: пострадали двое взрослых и ребенок

15:22 среда, 1 сентября 2021

Специалисты «Крым-СПАС» за минувшие сутки дважды оказывали помощь автолюбителям, попавшим в ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

Так, на дороге Симферополь – Ялта в районе села Лозовое произошло ДТП с участием трех микроавтобусов и двух легковых авто. От удара у одной машины разорвало масляный радиатор и дорогу залило нефтепродуктами. Спасатели смыли масло с проезжей части и обеспечили противопожарные меры безопасности.

Второе столкновение произошло на «Тавриде» в районе Белогорска. Там не разминулись KIA и Volkswagen. В результате лобового столкновения пострадали три человека, один из которых – восьмилетний ребенок. Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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