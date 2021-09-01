Власть
Крымчанин заплатил миллион за использование труда азербайджанцев
Предпринимателя из Сакского района Крыма оштрафовали на 1 млн рублей за за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности.
Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Крыма.
«Факт нарушения был выявлен при строительстве многоквартирного жилого дома в селе Фрунзе 4. Там на стройке трудились граждане Республики Азербайджана. Иностранцы были трудоустроены без соответствующих разрешений», — уточнили в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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