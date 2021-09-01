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Власть

Крымчанин заплатил миллион за использование труда азербайджанцев

16:31 среда, 1 сентября 2021

Предпринимателя из Сакского района Крыма оштрафовали на 1 млн рублей за за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Крыма.

«Факт нарушения был выявлен при строительстве многоквартирного жилого дома в селе Фрунзе 4. Там на стройке трудились граждане Республики Азербайджана. Иностранцы были трудоустроены без соответствующих разрешений», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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