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Происшествия

Крымчанин обчистил 20-летнего постояльца на 83 тысячи рублей

11:20 среда, 1 сентября 2021

20-летний крымчанин сообщил полиции, что арендовал по устной договоренности жилье в Алупке.

Хозяин квартиры украл у постояльца технику на 83 тысячи рублей, сообщили в МВД Крыма.

Пропали компьютер, монитор и веб-камера.

«По горячим следам правоохранителями был задержан хозяин квартиры – ранее неоднократно судимый 35-летний житель Алупки. Выяснилось, что мужчина выбрал из вещей постояльца самые дорогие и сдал их в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды», — рассказали в МВД.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымские полицейские задержали серийного домушника. Злоумышленник проникал в квартиры многоэтажных домов в Феодосии, Ялте и Белогорске.

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Крымчане все чаще становятся жертвами недобросовестных кредиторов. Последствия деятельности нелегальных кредиторов на финансовом рынке всем хорошо известны на примерах финансовых пирамид еще с 90-х годов. Уже тогда люди массово начали вкладывать в них деньги в погоне за быстрым и легким заработком.

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