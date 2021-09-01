Крымчанин обчистил 20-летнего постояльца на 83 тысячи рублей

20-летний крымчанин сообщил полиции, что арендовал по устной договоренности жилье в Алупке.

Хозяин квартиры украл у постояльца технику на 83 тысячи рублей, сообщили в МВД Крыма.

Пропали компьютер, монитор и веб-камера.

«По горячим следам правоохранителями был задержан хозяин квартиры – ранее неоднократно судимый 35-летний житель Алупки. Выяснилось, что мужчина выбрал из вещей постояльца самые дорогие и сдал их в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды», — рассказали в МВД.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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