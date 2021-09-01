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Круиз в Крым не начинается: туристы вторые сутки сидят на лайнере «Князь Владимир»

15:56 среда, 1 сентября 2021
Круиз в Крым не начинается: туристы вторые сутки сидят на лайнере «Князь Владимир»

фото © booking.infoflot.com

На лайнере «Князь Владимир» вторые сутки сидят туристы, круиз в Крым не начинается.

По данным Роспотребнадзора края, у лайнера закончился срок действия санитарного свидетельства. Владельцы не продлили его вовремя. Без этого документа осуществлять круизы запрещено, пишет glasnarod.ru.

Путевки обошлись отдыхающим от 50 до 200 тысяч рублей.

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Власть
Круиз в Крым не начинается: туристы вторые сутки сидят на лайнере «Князь Владимир»

Круиз в Крым не начинается: туристы вторые сутки сидят на лайнере «Князь Владимир»

На лайнере «Князь Владимир» вторые сутки сидят туристы, круиз в Крым не начинается.

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