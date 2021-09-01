Круиз в Крым не начинается: туристы вторые сутки сидят на лайнере «Князь Владимир»

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На лайнере «Князь Владимир» вторые сутки сидят туристы, круиз в Крым не начинается.

По данным Роспотребнадзора края, у лайнера закончился срок действия санитарного свидетельства. Владельцы не продлили его вовремя. Без этого документа осуществлять круизы запрещено, пишет glasnarod.ru.

Путевки обошлись отдыхающим от 50 до 200 тысяч рублей.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Строительство яхтенной марины в Балаклаве начнется позже. Работы по строительству яхтенной марины в Балаклаве начнутся по окончании туристического сезона в регионе.

«Комета» из Сочи в Севастополь долетит не раньше 2022 года. Быстроходное судно на подводных крыльях «Комета 120» свяжет Сочи и Севастополь не раньше 2022 года.

Из Севастополя в Сочи могут запустить Комету. Катерное сообщение между двумя южными города организуют с участием Минпромторга.

Пассажирский паром «Адмирал Истомин» будут ремонтировать в Севастополе. Ремонт пассажирского парома «Адмирал Истомин» будет проходить в Севастополе. Победителем конкурса, объявленного ранее ГУП ГС «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова», стала местная компания «Сориус», следует из материалов государственной закупки.