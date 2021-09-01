Коронавирус усыпляет бдительность севастопольцев

На утро 1 сентября в Севастополе зарегистрированы 143 новых случая заболевания COVID-19. Умерли три человека в возрасте от 79 лет до 91 года.

255 человек выписаны после выздоровления.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 27 333 человека. Выздоровели 24 750 человек, 1022 умерли.

Под наблюдением находится 728 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден. Прививку от коронавируса сделали 130 895 человек. Второй этап вакцинации прошли 120 036 жителей региона. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

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