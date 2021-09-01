Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● Аксенов разрешил провести многотысячный фестиваль в разгар эпидемии ● Ковид в школах Крыма: один больной отправит на карантин весь класс ● В Крыму продлили до октября запрет работы ночных клубов и фуд-кортов ● Власти Севастополя продлили режим повышенной готовности до конца сентября
Коронавирус усыпляет бдительность севастопольцев
На утро 1 сентября в Севастополе зарегистрированы 143 новых случая заболевания COVID-19. Умерли три человека в возрасте от 79 лет до 91 года.
255 человек выписаны после выздоровления.
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 27 333 человека. Выздоровели 24 750 человек, 1022 умерли.
Под наблюдением находится 728 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден. Прививку от коронавируса сделали 130 895 человек. Второй этап вакцинации прошли 120 036 жителей региона. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».
Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Севастополя продлили режим повышенной готовности до конца сентября. До 30 сентября в городе продлено действие указа о режиме повышенной готовности.
В Севастополе готовятся к новой прививочной кампании. В Севастополе готовятся к новой прививочной кампании против гриппа.
В Крыму за сутки выявили 281 случай коронавируса. За 30 августа на территории Крыма зарегистрирован 281 случай коронавирусной инфекции.
В Севастополе ждут новую волну коронавируса. В Севастополе наблюдается некоторое улучшение эпидситуации — за неделю уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией снизился на 13%.
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