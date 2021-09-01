Коммунальщики пылесосят улицы Симферополя

Симферопольские улицы очищают от опавшей листвы с помощью специальных пылесосов.

Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Отмечается, что уборку проводят круглосуточно, ежедневно в работах задействованы 250 сотрудников МБУ «Город» и 15 единиц спецтехники. В частности, используются так называемые пылесосы, которые засасывают и измельчают собранные дворниками кучи листьев.

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