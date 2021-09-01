Когда в Крым придет настоящая осень: прогноз

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В этом году климатическая осень не заставит себя ждать: день знаний станет последним теплым днем, а уже 2 сентября в Крым придет значительное похолодание.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«Осень у нас наступила. Крымчане еще сегодня будут довольствоваться комфортными условиями, связанными с гребнем антициклона - до конца дня будет солнечно, без осадков, +25…+30 градусов комфортного тепла. Но на этом все. С такими температурами мы уже не встретимся. Начиная с завтрашнего дня в регион начнет прорываться холодный фронт, он будет сопровождаться ухудшением метеорологических условий», - заявил эксперт.

По его словам, в первой половине недели жителям и гостям полуострова следует ожидать ливневых дождей, порывистого ветра «с заявкой на легкий шторм», температура воздуха начнет стремительно понижаться - ночью в Симферополе +16…+18, по полуострову +14…+19 градусов, днем по региону не выше +17…+22.

«Уже к концу недели в основном будет преобладать солнечная, суха погода, при этом температура опустится еще ниже - в пятницу ночью она составит + 9…+14, днем столбики термометров доберутся до +18…+20, в субботу и в воскресенье станет немного теплее - поток сменится на западный, и можно рассчитывать на скромные +20…23», - прогнозирует Тишковец.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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