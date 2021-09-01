Какой сегодня праздник 1 сентября

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Сегодня, 1 сентября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День знаний

День знаний — это первые звонки в школе и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, традиционные уроки мира. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог.

Этот праздник появился в советское время. Хотя до середины 1930-х годов в СССР точной даты начала учебного года не существовало. Согласно постановлению Совнаркома от 14 августа 1930 года, все дети в возрасте 8-10 лет, а также иных возрастов, которые до этого времени не обучались в школе, должны были быть приняты в школу осенью. Обязанность посылать в школу детей возлагалась на их родителей. Каждый ребенок был обязан отучиться не менее четырехлетнего курса начальной школы.

1 сентября и сегодня — праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников.

Праздник Донской чудотворной иконы Божией Матери

Донская икона – один из самых почитаемых образов Пресвятой Богородицы. По преданию, в 1591 году Донская икона Богоматери помогла защитить Москву во время нашествия крымско-татарского хана Казы II Гирея. В память об этой победе был основан Донской монастырь.

Искусствоведы датируют время ее написания 1380—1395 годами, автором считают Феофана Грека либо одного из мастеров его круга. В настоящее время Донская икона находится в Третьяковской галерее. Ежегодно в день празднования иконы ее доставляют в Донской монастырь для совершения перед ней праздничного богослужения.

Фекла Свекольница

Народный праздник «Фекла Свекольница» отмечается 1 сентября (по старому стилю - 19 августа). В этот день православная церковь чтит память мучеников Андрея Стратилата, Феклы, Агапия и Тимофея Газских. Другие названия праздника: «Фекла», «Андрей-тепляк», «Тепляк», «Андрей Стратилат». 1 сентября в народе почитался южный ветер - тепляк. Крестьяне, одабривая его, кивали на поле: «Хороши нынче овсы стоят».

Также сегодня, 1 сентября, отмечают такие праздники:

- День независимости Узбекистана

- День республики Кабардино-Балкария

- День начала второй мировой войны

- День случайной доброты (Random Acts of Kindness Day) в Новой Зеландии

- День кексов с вишней (National Cherry Popover Day) в США

- День посадки деревьев в Перу

- День шахмат (American Chess Day) в США

- День отца в Австралии

- День предотвращения катастроф в Японии

- День журналиста на Тайване

- День флага Гондураса

- День признательности строителям и проектировщикам (Building and Code Staff Appreciation Day) в США

- День революции в Эритрее

- День акации (Wattle Day) в Австралии

- День ветеранов борьбы за независимость Польши

Сегодня именины празднуют: Тимофей, Феофан, Агап, Андрей, Питирим, Август, Каллистрат, Фекла (Тэкла).

Что происходило 1 сентября в прошлые годы

1482 - захват Киева войсками крымского хана Менгли Гирея.

1870 - император Наполеон III терпит поражение во франко-прусской войне и попадает в плен.

1939 - начало Второй мировой войны.

1964 - запуск в телеэфир любимой передачи для детей «Спокойной ночи, малыши!».

1969 - к власти в Ливии приходит Муаммар Каддафи, в результате военного переворота.

1971 - образование независимого государства Катар.

1973 - терракт в Мавзолее Ленина: погибли сам террорист и двое посетителей, саркофаг не пострадал.

1991 - Узбекистан провозглашает свой суверенитет.

1997 - обнаружены неизвестные «экзотические мезоны»ранее неизвестные субатомные частицы.

2004 - ошеломляющий по своей дерзости терракт, осуществленный чеченскими сепаратистами,захват школы в Беслане (Северная Осетия).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 1 сентября. Какие праздники будут завтра?

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