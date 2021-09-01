Курортный сезон
Развитие сюжета: Центр Ялты встречает туристов запахами разлитого пива и мочи ● Российские туристы рассказали чем недовольны на отдыхе в Крыму ● Саки встречают туристов наливайкой и лежбищем пьянчуг ● «Только есть и плакать»: россиянка описала свой отдых в Крыму ● Туристы не понимают севастопольцев
Чтобы забыли про Турцию: власти РФ хотят запустить в Крыму «все включено»
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Ростуризм планирует запустить систему гостиничных стандартов «все включено» и «ультра все включено» для российских отелей в 2022 году.
Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на данные ведомства.
«В 2022 году планируется в пилотном режиме запустить в России систему классификации отелей, работающих по стандартам «все включено» и «ультра все включено». Это поможет туристам, выбирающим такие гостиницы, гарантированно получать определенный набор услуг. Сейчас в ведомстве продолжают разработку стандартов – они еще не утверждены, ситуация в процессе», – цитирует издание главу Ростуризма Зарину Догузову.
Эксперты отмечают, что подобные нововведения не будут пользоваться успехом в России из-за сравнительно небольшой вместимости отелей. «В мини-отелях на 20, 30, 50 номеров этот формат финансово неоправдан и неэффективен. Если сравнивать наши курортные отели с турецкими и египетскими, мы увидим, что, например, в Турции небольшой отель – это условно 200 номеров, и достаточно много гостиниц на 500-700 номеров», – заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.
Сейчас отелей такого формата в стране порядка 100-150, они расположены преимущественно на Черноморском побережье.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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