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Власть

Чичваркин объяснил, почему Навальный вернет Крым Украине

16:18 среда, 1 сентября 2021
Чичваркин объяснил, почему Навальный вернет Крым Украине

фото © rbc.ru

«Российский оппозиционер Алексей Навальный уважает международное право, поэтому, выйдя на свободу и придя к власти, вернет Крым Украине», считает российский политический эмигрант и лондонский бизнесмен Евгений Чичваркин.

«Навальный очень законопослушный, и мировой закон, законы Европы – это то, что Алексей уважает. Даже несмотря на то, что это действие может быть крайне непопулярно и «уничтожит» огромное количество его последователей и сторонников, я думаю, что в итоге, он будет вынужден принять позицию закона и следовать международным правилам», – сказал Чичваркин.

Бизнесмен объяснил, что «Навальный пойдет на возвращение Крыма ради нормализации российско-украинских отношений».

«В его программе, за которую он отвечает, написано: «Нормализация отношений с Украиной». И нет никаких сомнений, что это абсолютно честный пункт. Нормализация, нельзя сказать «дружба». То, что мы обсуждали, – это отсутствие не то, чтобы военных действий, это отсутствие границ, это полное свободное перемещение людей и товаров (между Украиной и Россией)», – пояснил Чичваркин.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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