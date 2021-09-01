Бывший директор МУП «Экоград» стал новым заместителем главы администрации Симферополя

Сергей Чернов, который два года руководил муниципальным унитарным предприятием «Экоград», сегодня назначен на должность заместителя главы администрации Симферополя.

Об этом сообщил глава администрации Валентин Демидов.

Сергей Чернов имеет стаж работы на государственной и муниципальной службе более 11 лет. В рамках должностных обязанностей заместитель главы будет курировать сферы городского хозяйства, транспорта, капитального строительства и жилищной политики.

Напомним, как сообщало Новости Крыма, из-за неудовлетворительного исполнения обязанностей был уволен курирующий сферу ЖКХ заместитель главы администрации крымской столицы Сергей Черных.

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В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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