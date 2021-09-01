Байк-шоу «Ночных волков» не будет ни в Севастополе, ни в Донецке

Байк-шоу мотоклуба «Ночные волки», которое должно было состояться 11 сентября в Донбассе, отменено.

Об этом сообщил со ссылкой на начальника отдела аккредитации журналистов и взаимодействия с иностранными СМИ Мининформации ДНР Анжелику Шкрибитько телеканал РЕН ТВ. По словам Шкрибитько, решение об отмене мероприятия было принято из-за ограничений по коронавирусу.

Напомним: именно сложная эпидемиологическая обстановка стала причиной переноса шоу из Севастополя в Донецк. Об этом стало известно в середине июля. Сообщивший эту новость на своей странице в Instagram лидер «Ночных Волков» Александр «Хирург» Залдастанов рассказал, что власти Севастополя приняли решение о переносе ежегодного торжества на более позднее время — не раньше конца сентября или октября. Однако согласиться на это организаторы не могут.

По словам Залдастанова, «власти ДНР очень обрадовались идее переноса шоу в Донецк». Судя по комментариям наших читателей, позитивные эмоции испытали от этой новости и они.

В тексте использованы материалы: Форпост

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