Аксенов разрешил провести многотысячный фестиваль в разгар эпидемии

Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил провести фестиваль «Таврида.Арт» под Судаком с числом участников до 6 тысяч человек.

Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности, действующем в регионе из-за коронавируса.

«Действие абзаца первого настоящего подпункта (запрещает проведение массовых мероприятий) не распространяется на проведение в период ... с 8 сентября по 12 сентября 2021 года фестиваля «Таврида.АРТ» (городской округ Судак, бухта Капсель) с общим количеством участников не более 6000 человек», – говорится в документе.

Также власти разрешили провести седьмой Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым». Он пройдет с 6 по 13 сентября на базе центра спорта «Эволюция» в Евпатории.

Режим повышенной готовности действует в Крыму с 17 марта 2020 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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