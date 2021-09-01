Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ковид в школах Крыма: один больной отправит на карантин весь класс ● В Крыму продлили до октября запрет работы ночных клубов и фуд-кортов ● Власти Севастополя продлили режим повышенной готовности до конца сентября ● Десятки детей заболели ковидом в санаториях Крыма ● В Крыму за сутки выявили 281 случай коронавируса
Аксенов разрешил провести многотысячный фестиваль в разгар эпидемии
Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил провести фестиваль «Таврида.Арт» под Судаком с числом участников до 6 тысяч человек.
Соответствующие изменения внесены в указ о режиме повышенной готовности, действующем в регионе из-за коронавируса.
«Действие абзаца первого настоящего подпункта (запрещает проведение массовых мероприятий) не распространяется на проведение в период ... с 8 сентября по 12 сентября 2021 года фестиваля «Таврида.АРТ» (городской округ Судак, бухта Капсель) с общим количеством участников не более 6000 человек», – говорится в документе.
Также власти разрешили провести седьмой Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым». Он пройдет с 6 по 13 сентября на базе центра спорта «Эволюция» в Евпатории.
Режим повышенной готовности действует в Крыму с 17 марта 2020 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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