Власти Ялты начнут пополнять бюджет доходом от муниципальных парковок

Платные муниципальные парковки начнут работу в Ялте с 7 сентября.

Соответствующее постановление подписала глава администрации города Янина Павленко, одновременно определив оператором парковочного пространства МКУ «Центр информационного и материально-технического обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования».

«Выбор «Центра» оператором не случаен, так как он является казенным учреждением, а значит, оплата за пользование муниципальными парковками начнет поступать непосредственно в бюджет города. Кроме того, реализуя требования федерального законодательства, взиматься средства за парковку будут при помощи автоматизированной системы. Оплатить парковочное время можно будет различными способами, в том числе, используя банковские карты», – пояснил начальник департамента экономического развития администрации Эдуард Онацкий.

Он напомнил, что всего будет обустроено 36 парковок на 565 мест, функционировать они будут круглогодично без выходных и праздничных дней с 8.00 до 20.00. При этом Онацкий обратил внимание, что обустройство автоматизированных парковок осуществляется в рамках реализации мероприятий дорожной карты пилотного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город», «Парковки будут обслуживаться специальной автоматической системой, разработанной российской компанией AngelsIT, а оплатить услуги можно будет с помощью федерального мобильного приложения «RuParking» и веб-портала https://yaltaparking.ru, смс-сообщений, агентских платежных терминалов», – уточнил руководитель Департамента экономического развития.

По его словам, эта работа проводится с целью обеспечения безопасности дорожного движения, повышения пропускной способности автомобильных дорог общего пользования, решения проблемы беспорядочной парковки на улицах города и создания возможности удобного передвижения пешеходов и транспортных средств, а также сокращения потока личного автотранспорта и популяризации использования общественного транспорта.

Онацкий также напомнил, что сессией городского совета было согласовано и утверждено действие на территории города двух зон. К первой отнесены Ялта и Алупка, а ко второй – остальные населенные пункты муниципального образования. При этом, согласно принятому депутатами решению, для мотоциклов, легковых автомобилей, фургонов, микроавтобусов, грузовых автомобилнй категории «В» час парковки в первой зоне будет стоить 50 рублей, а во второй – 35 рублей. «Час парковки автотранспортных средств II группы, в которую входят легковые автомобили с прицепом, грузовые автомобили, трейлеры (автодома), соответственно, будет вдвое дороже», – уточнил Онацкий.

Со своей стороны глава администрации города Янина Павленко выразила уверенность, что «благодаря этому шагу будет пополняться муниципальный бюджет и порядка в городе станет больше». «А вопрос, что в Ялте в принципе не хватает парковочного пространства, будет решаться в той градостроительной документации, которая сейчас разрабатывается», – подчеркнула она.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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