Власти Украины рассказали о новом подходе к документам из Крыма

фото © Новости Крыма

В законопроекте «Об основах государственной политики переходного периода», который был одобрен Кабинетом министров Украины, заложены новые подходы в работе с документами, которые выдаются в ОРДЛО и Крыму.

Об этом рассказала советник вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова Юна Потемкина, сообщает украинское информагентство «Укринформ».

По словам советника министра, «законопроект имеет целью облегчить бытовую жизнь граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях, речь идет об образовании, контрольных пунктах въезда-выезда, диджитализации процессов и т. д».

«Мы приводим принципы из опыта других стран, в частности Хорватии – принцип конвалидации. Он свидетельствует о том, что мы, не признавая оккупационную проксивласть, которая сегодня выдает огромное количество документов (связанных с рождением, смертью, разводами и другими этапами жизни) должны обеспечить нашим гражданам принцип права юридического факта», – пояснила советник министра.

По ее словам, в отношении документов об образовании возникла дискуссия, и в итоге было решено учитывать школьные аттестаты. В тоже время ситуация с выданными на дипломами требует более детального подхода, и Минреинтеграции работает над соответствующим законопроектом.

«Мы же не знаем программы, по которой проходит обучение. Очень зависит от того, какое именно обучение, о каких профессиях идет речь... Этот законопроект пока имеет рабочее название «О процедуре ». И это уже будет именно тот проект, где будут выписаны поэтапные механизмы, как мы будем работать с дипломами о высшем образовании на оккупированных территориях», – пояснила Потемкина.

Она также отметила, что «в отношении паспортизации, которую в Крыму и ОРДЛО проводит Россия, мнение украинских властей однозначно».

«Выдача Россией своих паспортов на временно оккупированных территориях признается актом принуждения наших граждан. И такие паспорта не имеют никакой силы в Украине. И для нас эти граждане в любом случае остаются гражданами Украины. Здесь у нас есть абсолютно консолидированное мнение как министерства, так и гражданского общества», – заявила советница.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму переделили территории между членами правительства. Глава Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк перераспределил регионы республики между своими заместителями.

Новый исполняющий обязанности главы администрации назначен в Керчи. Исполняющим обязанности главы администрации Керчи стал первый заместитель главы администрации Святослав Брусаков.

Аксенов неожиданно нашел в Крыму «сепаратистов и диверсантов». Глава Крыма Сергей Аксенов обнаружил на территории республики «сепаратистов и диверсантов, работающих в тылу». Так он назвал предпринимателей, нарушающих антиковдиные запреты.

Аксенов назначил нового министра топлива и энергетики Крыма. Новым министром топлива и энергетики Крыма назначен Игорь Коринь.