В Симферополе строят многоквартирные дома для депортированных

В столице Крыма строится четыре многоквартирных дома для ранее депортированных граждан.

Владельцы квартир в первом из них смогут получить ключи уже в этом году, сообщил замглавы администрации Симферополя Ислям Усеинов.

По словам чиновника, два дома, на 34 и на 72 квартиры, строятся в районе компактного проживания Ак-Мечеть. Еще два дома – 36-квартирный и 162-квартирный – строятся в микрорайоне Фонтаны. В основном в домах однокомнатные и двухкомнатные квартиры, это полностью соответствует потребности заявителей.

«На сегодняшний день завершаются работы по благоустройству, по самому дому строительные работы уже завершены, идет процедура подключения к инженерным сетям, получение необходимых разрешительных документов, после чего каждая квартира как объект собственности будет передана администрации города в муниципальную собственность. И после проверки учетного дела с гражданином будет заключен договор социального найма», - рассказал Усеинов о состоянии первого из домов, который будет сдан в течение нескольких месяцев. Он также отметил, что все квартиры будут сданы с чистовой отделкой.

Строительством домов дело не ограничится: территория вокруг также будет благоустроена. Так, на придомовой территории в микрорайоне Ак-Мечеть в соответствии с требованиями появятся парковочные места, детские и спортивные площадки. Сейчас с будущими жильцами обсуждается даже вопрос строительства спортивного комплекса.

«Есть место под детский садик с яслями на 120 мест и также заключен контракт по строительству школы на 500 мест. Она тоже будет построена в данном микрорайоне», - добавил Усеинов.

Благоустройство коснется и районов в целом. Так, в микрорайоне Ак-Мечеть планируется строительство четырех дорог, на некоторых участках дороги уже построены. Процесс идет не так быстро, как хотелось бы, поскольку дорожные работы нельзя провести раньше работ по прокладке канализации, которая тоже будет сделана в районе. Планирование работ осуществляется с учетом все коммуникаций, заверил чиновник.

Всего, на данный момент, по информации администрации города, в очереди на получение жилья стоят 988 граждан, из них 985 стояли в очереди еще в украинский период, еще трое встали на очередь после 2014 года. Многие ждут жилья уже более 20 лет, подчеркнул чиновник.

«Необходимо подать пакет документов в департамент жилполитики на Пушкина, приложив справку о реабилитации, которая подтверждает отношение данного гражданина к этой категории. После проверки гражданин будет поставлен на очередь, и в рамках очереди мы будем планировать предоставление ему жилья», - пояснил механизм постановки на учет замглавы администрации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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