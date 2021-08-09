Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Новый коронавирусный антирекорд в Севастополе ● В Крыму за сутки выявили 391 случай коронавируса ● COVID в Севастополе: стабильно много ● Сезон смертей. Как коронавирус забирает крымчан ● Сводка о новых заражениях в Крыму
В Симферополе скончались от ковида семь водителей автобусов
фото © Российская газета
В столице Крыма зарегистрировали 7 смертей водителей общественного транспорта от коронавируса.
Об этом сообщила начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Волкова.
«У нас за последнее время умерло 7 водителей непосредственно от коронавируса», — цитирует «Крым 24» слова Волковой.
Ранее сообщалось, что в Республике Крым за истекшие сутки зарегистрировали 391 случай заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки обследовано 4468 человек на коронавирус. Количество выздоровевших за сутки составляет 66 человек, за весь период – 52 667 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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