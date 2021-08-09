Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +23
море +27

Коронавирус в Крыму

В Симферополе скончались от ковида семь водителей автобусов

16:27 понедельник, 9 августа 2021
В Симферополе скончались от ковида семь водителей автобусов

фото © Российская газета

В столице Крыма зарегистрировали 7 смертей водителей общественного транспорта от коронавируса.

Об этом сообщила начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Волкова.

«У нас за последнее время умерло 7 водителей непосредственно от коронавируса», — цитирует «Крым 24» слова Волковой.

Ранее сообщалось, что в Республике Крым за истекшие сутки зарегистрировали 391 случай заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки обследовано 4468 человек на коронавирус. Количество выздоровевших за сутки составляет 66 человек, за весь период – 52 667 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты начнут пополнять бюджет доходом от муниципальных парковок. Платные муниципальные парковки начнут работу в Ялте с 7 сентября.

В Севастополе меняется схема движения по Ялтинскому кольцу. С 7 августа на Ялтинском кольце движение транспорта запустят по объездным дорогам.

С 15 августа в симферопольских автобусах будут усиленно работать контролеры. С 15 августа на муниципальных маршрутах Симферополя, которые обслуживаются МУП «Горавтотранс», будут проводиться рейды по контролю оплаты пассажирами проезда.

В Севастополе больше половины выпускников автошкол не знают ПДД. Только треть экзаменованных Госавтоинспекцией Севастополя в 2021 году выпускников автошкол сдали практический экзамен – «вождение» с первой попытки. Остальным бороться за получение прав приходилось повторно, причем не один раз. Все из-за распространенных грубых ошибок, которые допускаются начинающими водителями на дорогах.

Общество
Над Крымом «объединились» циклон и каспийская депрессия: чего ждать

Над Крымом «объединились» циклон и каспийская депрессия: чего ждать

Обрушившаяся на Крым непогода стала следствием «объединения» циклона и каспийской депрессии.

Происшествия
В Симферополе разбушевавшаяся стихия повалила деревья

В Симферополе разбушевавшаяся стихия повалила деревья

Коммунальные службы в Симферополе ликвидируют последствия непогоды.

Происшествия
У памятника затопленным кораблям в Севастополе шторм смыл в море девушку и подростка

У памятника затопленным кораблям в Севастополе шторм смыл в море девушку и подростка видео

Два человека – девушка и девочка-подросток – чуть не стали жертвами шторма, который разыгрался у берегов Севастополя в минувшие выходные.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации