В Симферополе скончались от ковида семь водителей автобусов

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В столице Крыма зарегистрировали 7 смертей водителей общественного транспорта от коронавируса.

Об этом сообщила начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Анастасия Волкова.

«У нас за последнее время умерло 7 водителей непосредственно от коронавируса», — цитирует «Крым 24» слова Волковой.

Ранее сообщалось, что в Республике Крым за истекшие сутки зарегистрировали 391 случай заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки обследовано 4468 человек на коронавирус. Количество выздоровевших за сутки составляет 66 человек, за весь период – 52 667 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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