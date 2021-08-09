В Симферополе разбушевавшаяся стихия повалила деревья

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Коммунальные службы в Симферополе ликвидируют последствия непогоды.

Бригады рабочих в усиленном режиме ведут санитарную уборку города. В Симферополе ураганом повалило деревья и крупные ветки, а сильные осадки забили ливневку. В настоящее время более 200 сотрудников учреждения пилят и вывозят поваленные деревья и прочищают систему ливневой канализации.

В пресс-службе МБУ «Город» рассказали журналистам о том, что по некоторым адресам работы уже завершены. От граждан поступили обращения о том, что на улицах Зенитная, Чернышевского и на бульваре Франко есть упавшие деревья.

«Сегодня в уборке территории города задействованы 209 сотрудников и 15 единиц специализированной техники предприятия. Это и самосвалы, и бортовые машины, мусоровозы, механический пылесос, а также трактор», – сказал директор учреждения Антон Гумен.

Сегодня в региональном МЧС сообщили, что до 10-11 августа на территории полуострова сохранится неблагоприятная погода: ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, ветер с порывами до 25 метров в секунду. Спасатели предупреждают жителей и гостей Крыма о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, рекламных конструкций и деревьев.

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