В Севастополе за сутки спасли двух женщин на диких пляжах

Дежурным поисково-спасательного подразделения «Балаклава» Центра гражданской защиты Севастополя меньше чем за сутки пришлось дважды выезжать по вызову на спасение женщин, пострадавших на диких пляжах Балаклавы.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦГЗ.

Первую пострадавшую спасатели обнаружили в районе дикого пляжа Инжир Балаклавского района. У нее была травма головы. Специалисты оказали ей первую помощь и эвакуировали катером в безопасное место, после чего передали бригаде скорой помощи, ожидавшей на причале.

«Было задействовано три человека личного состава и одно плавсредство», – уточнили спасатели.

Информация об этом инциденте поступила на пульт оперативного дежурного ЦГЗ накануне вечером. А уже ночью дежурная смена отправилась на дикий необорудованный пляж Кабельный, где в эвакуации нуждалась еще одна женщина. Спасатели нашли пострадавшую и вывезли ее катером из труднодоступного места. Ей также потребовалась помощь медиков. На операцию специалистам потребовалось чуть больше часа.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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