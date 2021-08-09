В Севастополе детей унесло в море на надувном матрасе

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В Севастополе спасли двоих подростков, которых ветром унесло на надувном матрасе в море.

Об этом сообщает пресс-служб Центра гражданской защиты города.

Инцидент произошел на минувших выходных в бухте Соленая Гагаринского района. На помощь детям оперативно был направлен катер с дежурной сменой спасателей, они подоспели вовремя.

«Спасатели нашли пострадавших и эвакуировали их катером в безопасное место. Медицинская помощь не потребовалась. В поисково-спасательных работах участвовали четыре человека», - уточнили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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