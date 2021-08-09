В Крыму за сутки выявили 391 случай коронавируса

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За 8 августа на территории Крыма зарегистрирован 391 случай коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 8 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 391 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 329 выявлены при обращении за медицинской помощью, 61 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4468 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 66 человек, выздоровевших за весь период – 52 667 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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