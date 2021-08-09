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Коронавирус в Крыму

В Крыму за сутки выявили 391 случай коронавируса

10:08 понедельник, 9 августа 2021
В Крыму за сутки выявили 391 случай коронавируса

фото © Новости Крыма

За 8 августа на территории Крыма зарегистрирован 391 случай коронавирусной инфекции.

Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 8 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 391 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 329 выявлены при обращении за медицинской помощью, 61 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4468 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 66 человек, выздоровевших за весь период – 52 667 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сезон смертей. Как коронавирус забирает крымчан. В Крыму растет смертность от коронавируса, заявляют местные власти. Только за последнюю неделю болезнь, по их данным, унесла около сотни жизней, а всего с начала пандемии – 1,6 тысячи.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За прошедшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировали 388 случаев новой коронавирусной инфекции.

Третья волна COVID оказалась очень агрессивной. Коронавирус распространяется сейчас агрессивнее прежнего, поскольку меняется штамм.

Крым установил новый антирекорд по суточной смертности от COVID-19. Медики за минувшие сутки зафиксировали 17 смертей от коронавируса – это самый высокий показатель с начала пандемии.

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