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Происшествия

В Крыму синоптики предупредили о высокой пожароопасности

08:10 понедельник, 9 августа 2021

Высокая пожароопасность сохранится в Крыму с 9 по 10 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Крыму.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9-10 августа в центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность», – сказано в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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