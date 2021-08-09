Происшествия
В Крыму синоптики предупредили о высокой пожароопасности
Высокая пожароопасность сохранится в Крыму с 9 по 10 августа.
Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Крыму.
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9-10 августа в центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность», – сказано в сообщении.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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