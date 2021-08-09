Происшествия
В Крыму ищут мужчину, сбежавшего из коронавирусного госпиталя
В Крыму полиция разыскивает мужчину, который самовольно покинул «ковидный» госпиталь, сообщили в МВД Крыма.
«Сотрудниками МВД Армянска разыскивается Мельничук Руслан Ярославович 1978 г.р., который 1 июля в ночное время суток самовольно покинул отделение ковидного госпиталя в Армянске и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что мужчина худощавого телосложения, на вид 40-45 лет, рост 175-178 см, волосы темные, короткие, на лбу залысина, под левым глазом шрам. Был одет в серую майку, синюю рубашку с коротким рукавом и черные джинсы.
«Страдает потерей памяти, дезориентацией в пространстве, злоупотребляет спиртными напитками, периодически случаются приступы эпилепсии», - сообщили в МВД.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 3-27-91, +79994610195, +79788226911.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе разбушевавшаяся стихия повалила деревья. Коммунальные службы в Симферополе ликвидируют последствия непогоды.
На горе Сокол в Крыму потерялись два туриста. Поисковую операцию провели накануне вечером спасатели в Судаке, сообщили в республиканском главке МЧС.
У памятника затопленным кораблям в Севастополе шторм смыл в море девушку и подростка. Два человека – девушка и девочка-подросток – чуть не стали жертвами шторма, который разыгрался у берегов Севастополя в минувшие выходные.
Пьяный крымчанин прокатился на багажной ленте в Шереметьево. В аэропорту Шереметьево произошел инцидент с участием гражданина из Крыма.
Над Крымом «объединились» циклон и каспийская депрессия: чего ждать
Обрушившаяся на Крым непогода стала следствием «объединения» циклона и каспийской депрессии.
В Симферополе разбушевавшаяся стихия повалила деревья
Коммунальные службы в Симферополе ликвидируют последствия непогоды.
У памятника затопленным кораблям в Севастополе шторм смыл в море девушку и подростка видео
Два человека – девушка и девочка-подросток – чуть не стали жертвами шторма, который разыгрался у берегов Севастополя в минувшие выходные.
В Крыму нашли повешенными двух крымских татар
На полуострове нашли тела двух парней 19 и 23 лет - их разыскивала полиция как пропавших без вести.
23 часа назад
В Крыму нашли Матерь богов
7 августа
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости