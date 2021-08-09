В Крыму ищут мужчину, сбежавшего из коронавирусного госпиталя

В Крыму полиция разыскивает мужчину, который самовольно покинул «ковидный» госпиталь, сообщили в МВД Крыма.

«Сотрудниками МВД Армянска разыскивается Мельничук Руслан Ярославович 1978 г.р., который 1 июля в ночное время суток самовольно покинул отделение ковидного госпиталя в Армянске и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что мужчина худощавого телосложения, на вид 40-45 лет, рост 175-178 см, волосы темные, короткие, на лбу залысина, под левым глазом шрам. Был одет в серую майку, синюю рубашку с коротким рукавом и черные джинсы.

«Страдает потерей памяти, дезориентацией в пространстве, злоупотребляет спиртными напитками, периодически случаются приступы эпилепсии», - сообщили в МВД.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 3-27-91, +79994610195, +79788226911.

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