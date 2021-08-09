В Крыму археологи исследуют древний поселок на мысе Фонарь

Крымские археологи исследуют уникальный древний поселок на мысе Фонарь. На побережье Керченского канала рыболовы и охотники построили жилища и первый маяк на полуострове еще в 4 тысячелетии до нашей эры.

Еще недавно жители поселка Подмаячное не знали, что совсем рядом с ними расположено одно из самых древних селений в Крыму. Однако проведенные раскопки позволяют с уверенностью сказать – древние обитатели полуострова жили здесь как минимум 50 веков назад. Это были довольно примитивные хижины, сделанные, по всей вероятности, из камыша, обмазанного глиной, или из шкур животных. В основании эти жилища были укреплены крупными валунами. Одна из задач, которая стоит перед исследователями поселения – понять, почему пять тысячелетий назад здешние обитатели не строили дома из камня, которого здесь очень много.

Археологи назвали селение «Глейки-2» и ежегодно проводят здесь несколько месяцев, буквально по крупицам воссоздавая жизнь и быт тех, кто в эпоху бронзы пришел на эти берега. Найденные останки трех лодок позволяют предположить, что одним из основных занятий жителей селения была рыбная ловля, причем воссозданный внешний вид челнов очень похож на египетские, изображенные на фресках из долины Нила.

Кроме того, в ходе ранних раскопок «Глейки-2» обнаружили маяк, наверное, один из первых в Крыму – топливом для него служила смесь нефти и жира. В этой связи современное название этого мыса – Фонарь – приобретает особое значение.

Занимались в селении и примитивным земледелием – в одном из захоронений найден скелет молодого человека с зернотеркой в руке. В повседневной жизни использовались и лошади, что подтверждает обнаружение элементов упряжи, в частности – строгий трензель для коня.

По словам профессора, доктора исторических наук Александра Кислого, уникальность археологического объекта «Глейки-2» состоит в том, что подобной древней культуры в Крыму больше нет – ни такой керамики, ни таких форм, ни подобных артефактов. Судя по строению черепов, жители селение относились к европейской расе и отличались относительно высоким ростом и крепким телосложением.

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