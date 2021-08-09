Происшествия
В Феодосии внедорожник перевернулся после столкновения с велосипедом
В Феодосии произошло ДТП с участием внедорожника и велосипеда.
Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.
«И «пожарка» стоит, и велосипед на середине трассы валяется», — написал свидетель ДТП.
На данный момент на месте происшествия работают спасатели. Информация о причинах и обстоятельствах ДТП уточняется.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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