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Происшествия

В Феодосии внедорожник перевернулся после столкновения с велосипедом

12:28 понедельник, 9 августа 2021
Феодосия

В Феодосии произошло ДТП с участием внедорожника и велосипеда.

Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

«И «пожарка» стоит, и велосипед на середине трассы валяется», — написал свидетель ДТП.

На данный момент на месте происшествия работают спасатели. Информация о причинах и обстоятельствах ДТП уточняется.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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