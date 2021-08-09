В Феодосии внедорожник перевернулся после столкновения с велосипедом

В Феодосии произошло ДТП с участием внедорожника и велосипеда.

Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

«И «пожарка» стоит, и велосипед на середине трассы валяется», — написал свидетель ДТП.

На данный момент на месте происшествия работают спасатели. Информация о причинах и обстоятельствах ДТП уточняется.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму синоптики предупредили о высокой пожароопасности. Высокая пожароопасность сохранится в Крыму с 9 по 10 августа.

В Крыму нашли повешенными двух крымских татар. На полуострове нашли тела двух парней 19 и 23 лет - их разыскивала полиция как пропавших без вести.

23-летний крымчанин найден мертвым в Симферопольском районе. В Крыму завершились поиски молодого мужчины, который пропал в конце июля.

ЧП в Балаклаве: на рассвете в бухте полыхал катер. Частное маломерное судно сгорело утром в субботу на набережной Назукина в Балаклаве, пострадавших нет.