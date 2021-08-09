В Балаклаве полицейский мотоцикл сбил 6-летнюю девочку

Шестилетняя девочка получила травмы в аварии с участием служебного мотоцикла полиции в Балаклаве, севастопольская прокуратура взяла дело на контроль.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ДТП произошло 7 августа на набережной курортного города.

«Сотрудник ГИБДД, находясь при исполнении служебных обязанностей и управляя служебным мотоциклом, в районе дома № 3 Таврической набережной совершил наезд на пешехода – шестилетнюю девочку. Ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода. Девочка получила телесные повреждения», - сообщили в прокуратуре.

Ребенка доставили в городскую больницу № 5.

По факту происшествия начата проверка, она находится на контроле прокуратуры. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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