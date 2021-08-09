Власть
Установить передвижной флюорограф в Ялте мешают припаркованные автомобили
Улицы населенных пунктов Большой Ялты заставлены автомобилями. Из-за этого медикам сложно разместить здесь передвижной флюорограф и маммограф.
Пришлось даже внести корректировку в ранее утвержденный график работы медоборудования, сообщили в ялтинском филиале Федерального медико-биологического агентства.
«Большое количество автотранспорта блокирует проезд передвижным комплексам, создавая препятствия при направлении к месту развертывания техники. С учетом внесенных изменений маммографию можно будет сделать:
— 9, 10, 11, 12 и 13 августа возле поликлиники №3 (г. Алупка);
— 16, 17, 18, 19 и 20 августа возле поликлиники №2 (п. Гурзуф);
— 23, 24, 25, 26 и 27 августа возле поликлиники №1 (г. Ялта)», — сообщили в филиале ФМБА в Ялте.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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