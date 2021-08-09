Удар стихии: в Крыму прогнозируют ливни с крупным градом и шквалом

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Ливни с грозой и градом прогнозируют синоптики в понедельник на территории Крыма, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Крымский гидрометцентр.

«В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 9 августа в Крыму, в том числе и в Симферополе, ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с», - предупреждают синоптики.

В связи с прогнозируемой непогодой высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, предупреждают в МЧС. Также возможны нарушения транспортного сообщения, падение из-за сильного ветра рекламных щитов и незакрепленных конструкций.

Спасатели просят жителей и гостей полуострова соблюдать правила безопасности в непогоду.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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