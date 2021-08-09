У специалистов есть вопросы к воде под Азовским морем

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Обнаружение запасов пресной воды под дном Азовского моря – это только первый шаг долгого пути к ее рациональному использованию. Прежде чем она станет полезной для крымчан, нужно понять, подходит ли она по качеству, на сколько хватит ее запасов, сколько она будет стоить и на какие нужды ее лучше использовать.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказали крымские специалисты, доктор технических наук, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ им. Вернадского Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

По словам Ильи Николенко, вопросы качества, количества и цены для обнаруженных запасов являются принципиально важными. Для ответов на них должны быть проведены соответствующие исследования и подсчеты.

«Если по всем трем вопросам у нас будут положительные ответы, тогда это будет достаточно надежный источник водоснабжения, в первую очередь Восточного Крыма, - отметил специалист. – С помощью трубопроводов и системы Северо-Крымского канала эта вода спокойно могла бы идти на Феодосию, Керчь и Судак, а вода, которая сейчас используется с севера Крыма, могла бы использоваться в своем регионе».

При этом если вода будет качественной и ее будет много, это не снимает необходимости рационально ее использовать, подчеркнул Анатолий Копачевский. По его мнению, если хозяйственно-питьевые нужды более-менее закрыты для полуострова, то вопрос с водой для производства и сельского хозяйства остается открытым.

«Эти задачи не урегулированы с перспективами развития общества. Мы не видим управления в этой системе. И можем только апеллировать к тем временам, когда это управление было. И тогда, например, миллиард кубометров воды потреблялся в сельском хозяйстве только на промывку земель, чтобы выдавливать соленую воду и чтобы не было солончаков. То есть, эти объемы воды имели многофункциональное значение, и не ограничивались поливом. А сегодня мы не слышим, чтобы эти объемы были учтены на долговременную перспективу развития аграрной отрасли, - привел пример Копачевский. – Вот когда они будут подсчитаны, будет понятно, на каких землях нужно эту почву промывать, и какие объемы воды какого качества для этого нужны».

Первую воду из-под Азовского моря российским специалистам удалось добыть в июле, об этом сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, отметив, что в течение ближайших двух месяцев будут проведены работы по оценке ее качества и запасов. На эти цели правительство уже выделяло 70 миллионов рублей в апреле и еще 300 миллионов рублей – в июле текущего года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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