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Происшествия

У памятника затопленным кораблям в Севастополе шторм смыл в море девушку и подростка

17:02 понедельник, 9 августа 2021
Севастополь
У памятника затопленным кораблям в Севастополе шторм смыл в море девушку и подростка

фото © russia.travel

Два человека – девушка и девочка-подросток – чуть не стали жертвами шторма, который разыгрался у берегов Севастополя в минувшие выходные.

На видео, опубликованном в группе «Инцидент Крым | Севастополь | Симферополь» Вконтакте, видно, что волны сбили с ног и потянули в море сначала стоящую на ступеньке девочку, а затем – девушку рядом. Затем с той же силой волны стали кидать их обратно на камни и на ступени, пытаясь утянуть обратно.

На помощь девушкам моментально бросилось несколько мужчин, один из которых тоже был сбит волнами. В итоге, поддерживая друг друга, на сушу выбрались все, включая старшую из девушек, для которой, по-видимому, это стало веселым приключением. Между тем, учитывая силу волн и каменистое дно моря у Памятника затопленным кораблям, исход мог быть другим.

Напомним, что легкомыслие (или же неинформированность о правилах поведения на борту) стали причиной того, что у берегов Севастополя перевернулся туристический катер, и в километре от берега оказались 9 человек. Четверо из них были несовершеннолетними.

Регулярны и сообщения спасателей о тех, кого им приходилось доставлять с суши на берег. По актуальным данным, двое из них утонули.

В тексте использованы материалы: Форпост

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