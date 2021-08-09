Турист сравнил отдых в «своем» Крыму и «гостеприимной Абхазии»

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Российский тревел-блогер побывал в Крыму и в Абхазии и раскрыл разницу между курортами.

Результаты «поединка» он опубликовал в своем блоге TrueStory Travel на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественник сразу отметил, что Крым и Абхазия имеют много общего — курорты расположены на Черноморском побережье, их статус не признает мировое сообщество, а также они застряли в СССР.

«Первое и основное различие — это уровень цен. Абхазия по всем категориям оказывается дешевле, чем Крым — и жилье, и кафе, и продукты», — написал турист.

Так, в Абхазии можно снять жилье за тысячу рублей в сутки, в то время как в Крыму аналогичные «апартаменты» будут стоить минимум 2 тысячи рублей. Средний счет в абхазских кафе — 500-600 рублей, а в крымских — от тысячи рублей.

Инфраструктура Абхазии все же хуже, чем в Крыму. Есть разница и в людях: гостеприимные абхазцы являются отдельным народом, а вот крымчане — это те же русские, и это больше плюс, чем минус.

«В Крыму чувствуешь себя как дома, а не в гостях — люди то все «свои«», — подчеркнул тревел-блогер.

А вот крымская природа, по мнению туриста, проигрывает абхазской. Так, на полуострове горы не везде, а встречается и голая степь, а вот конкурент — это всегда горы и море.

Хотя благодаря этим рельефным различиям в Крыму есть и песчаные, и галечные пляжи, а вот курорты Абхазии не могут этим похвалиться. Зато чистота морской воды в Крыму, а тем более в Сочи, уступает лидерство Абхазии, считает блогер.

«Если подводить итог, то похожие на первый взгляд регионы оказываются довольно разными. Какой из них больше подходит именно вам? Решайте сами — я все подробно рассказал», — заключил россиянин и добавил, что из-за природного разнообразия выбрал бы для ближайшего путешествия Абхазию.

В тексте использованы материалы: Форпост

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