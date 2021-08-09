Общество
Силач сдвинет руками 20-тонный самолет в аэропорту Симферополя
22 августа на взлетной полосе аэропорта Симферополя силач из Судака попытается установить рекорд в буксировке самолета Ан-26, который весит более 20 тонн.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, рекорд будет устанавливать атлет Джамшид Исматиллаев. Акцию проводит спортивно-патриотическое богатырское движение «Сильнейшая нация мира».
«Силач будет выполнять буксировку в положении сидя руками за канат («арм-овер-арм»). Такой способ является наиболее сложным в буксировке крупногабаритной техники», - отметили в аэропорте.
Рекорд зарегистрирует эксперт «Книги Рекордов России» по силовым направлениям, мастер спорта международного класса, рекордсмен мира по становой тяге Михаил Шивляков, а также президент АНО «Сильнейшая нация мира», мастер спорта международного класса, рекордсмен России и мира Михаил Паллер.
«Для богатыря из Судака Джамшида Исматиллаева это уже не первый рекорд. В марте 2021 атлет сдвинул самый большой в мире самолет-амфибию Бе-12 весом 31,5 тонн на 1 метр 12 см за 40 секунд и установил рекорд России», - рассказал Паллер.
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