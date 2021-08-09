Власть
Севастопольцы смогут нормально дозвониться на Фиолент в 2022 году
Жители Севастополя обратились к главе региона Михаилу Развожаеву с жалобой на практически полное отсутствие мобильной связи на мысе Фиолент.
Отвечая на полученный в прямом эфире вопрос, губернатор Севастополя рассказал о планируемой работе в этом направлении.
«В этом году нам выделили деньги – по Федеральной целевой программе мы будем строить 40 новых вышек в Севастополе, на которые потом можно будет разместить станции наших мобильных операторов. Увеличение количества вышек уже даст улучшение сигнала», – отметил Михаил Развожаев.
В этом году специалисты должны завершить процесс проектирования, а уже в следующем – приступить к строительству объектов. Приоритетными для установки вышек, по его словам, станут места, где вопрос качества мобильной связи стоит особенно остро.
«Уверен, что Фиолент попадет в зону внимания», – заверил глава региона.
Отметим, что в социальных сетях регулярно поднимается проблема мобильной связи в городе. Автор одной из последних записей писал как раз о Фиоленте.
В экспрессивной манере аноним высказал удивление тем, что научно-технический прогресс, оказывается, способен отправить человека в космос, но пасует перед задачей установки «пары вышек, чтобы люди могли хотя бы элементарно позвонить».
В тексте использованы материалы: Форпост
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