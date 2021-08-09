С проблемой вывоза мусора столкнулся Судак

Ситуация с вывозом мусора в период курортного сезона - сложная тема для Судака.

Администрация приняла решение оказать помощь подрядным организациям, которые занимаются вывозом и уборкой мусора в городе.

В помощь направлено 2 машины, заявил глава администрации Судака Игорь Степиков, пишет «Вести Крым».

«Курортный сезон находится на пике. Ситуация с вывозом мусора и уборкой площадок ТКО остается сложной. Приняли решение помочь региональному оператору «Крымэкоресурсы» и подрядчику УМЭС с вывозом и уборкой мусора», - говорится в сообщении.

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