С 1 сентября российские водители смогут обжаловать штрафы ГИБДД в электронном виде

Сейчас у автомобилистов есть право опротестовать штраф двумя способами: придя в отделение ГИБДД или отправив заказное письмо в инспекцию.

С сентября добавится третий вариант — через портал госуслуг. Это стало возможным после изменений в Кодексе административных правонарушений.

Ранее, как отмечает издание, также можно было обжаловать штраф в электронном виде, но у ГИБДД не было обязательства рассматривать такие обращения, и их иногда игнорировали.

Когда нововведение вступит в силу, зарегистрированный на портале госуслуг автомобилист должен будет в жалобе изложить обстоятельства и аргументировать позицию, почему считает постановление неправильным.

В специальной форме можно будет также приложить доказательства — документы, фотографии, видеозаписи.

В публикации отмечается, что в стране постоянно растет количество получаемых водителями штрафов. Так, в прошлом году комплексы автоматической фиксации выявили 145,5 миллиона нарушений, что на 19,2% больше, чем в 2019. Во многом этот рост объясняется расширением функционала камер — теперь они фиксируют не только превышение скорости, но и, например, разговоры по телефону и нарушение разметки.

В тексте использованы материалы: Форпост

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