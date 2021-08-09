Российский турист застрял на опасном склоне мыса Меганом

В Судаке спасли туриста из Архангельска, который во время прогулки по мысу Меганом оказался на опасном участке и не смог самостоятельно выйти на пологую местность.

Об этом сообщает пресс-служба крымского МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в судакскую службу спасения накануне днем.

«Житель Архангельска во время прогулки по мысу Меганом оказался на участке с сыпучим грунтом, не смог осуществлять дальнейшее передвижение ни вверх, ни вниз. Для поиска и эвакуации на место выехала группа спасателей», - рассказали в ведомстве.

По прибытии сотрудники МЧС обнаружили туриста на труднодоступном участке местности в районе маяка и с помощью альпинистского снаряжения со страховкой спустили его вниз в безопасное место. В медицинской помощи он не нуждался.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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