Ребенок попал под полицейский мотоцикл в Севастополе

Прогулка семьи севастопольцев в Балаклаве закончилась печально – рядом с подземным музейным комплексом родители рекомендовали ребенку бежать через дорогу и искать импровизированный туалет за автостоянкой.

Об этом сообщили источники в экстренных службах.

Выбежав на оживленную дорогу, девочка попала под колеса полицейского мотоцикла. По данному факту проводится проверка.

«7 августа 2021 года в 15:28 инспектор дорожно-патрульной службы, передвигаясь на патрульном мотоцикле по ул. Таврическая в районе дома №3, совершил наезд на шестилетнюю девочку, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте.

«В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы, доставлен в детскую горбольницу», – сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД Севастополя Мария Нажа.

Как уточнили очевидцы, родители девочки имели достаточное количество признаков опьянения – причем не только алкогольного. По неподтвержденной официально информации, в организме одного из родителей были обнаружены следы наркотического вещества «соль».

В тексте использованы материалы: Форпост

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