Пьяный крымчанин прокатился на багажной ленте в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево произошел инцидент с участием гражданина из Крыма.

Подвыпивший житель Ялты забрался на багажную ленту, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

По предположениям очевидцев, таким образом молодой человек попытался попасть на летное поле. По камерам видеонаблюдения было видно, как он пролезает через окошко багажа, а потом идет по ленте.

К настоящему моменту подвыпившего пассажира задержали, ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей за нарушение требования в области транспортной безопасности.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ребенок попал под полицейский мотоцикл в Севастополе. Прогулка семьи севастопольцев в Балаклаве закончилась печально – рядом с подземным музейным комплексом родители рекомендовали ребенку бежать через дорогу и искать импровизированный туалет за автостоянкой.

В Крыму синоптики предупредили о высокой пожароопасности. Высокая пожароопасность сохранится в Крыму с 9 по 10 августа.

В Крыму нашли повешенными двух крымских татар. На полуострове нашли тела двух парней 19 и 23 лет - их разыскивала полиция как пропавших без вести.

23-летний крымчанин найден мертвым в Симферопольском районе. В Крыму завершились поиски молодого мужчины, который пропал в конце июля.